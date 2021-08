Le lapin et la carotte. Mon livre à malaxer

Un livre-tissu original pour stimuler la motricité fine des plus petits, avec un lapin à guider à travers le tissu pour rejoindre le potager. L'enfant doit aider un petit lapin à rejoindre un tas de carotte, en manipulant un petit galet (représentant l'animal) dans le chemin en tissu, dans un décor de forêt. Le petit galet est à déplacer à l'aide des mains, en malaxant le livre-tissu. Parfois le petit lapin disparait... et réapparait à l'aide de fenêtres en acétate. Un concept inédit : stimuler la motricité de l'enfant en poussant et en malaxant le "livre" , grâce à l'enjeu affectif d'un petit lapin. Notions d'apprentissage : - Développement de la motricité fine