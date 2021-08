L'Écho du lac. Guerre et paix à travers les Balkans

Un voyage dans une région brisée par le pouvoir où cohabitaient autrefois peuples, langues et religions. " Dans notre lignée de femmes, je représente la quatrième génération à émigrer. " C'est pour rompre cette spirale de l'exil que Kassabova se rend aux sources de son histoire maternelle, les lacs d'Ohrid et Prespa, les plus anciens lacs d'Europe. Au gré de ses rencontres (gardien d'église troglodyte, guide ou pêcheur), elle collecte les histoires agitées de cette région des Balkans située à cheval entre la Macédoine du Nord, l'Albanie et la Grèce. Une réflexion sur l'identité portée par une narration virtuose qui croise faits historiques, récits familiaux et légendes locales.