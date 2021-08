Le cul mis à nu. Le livre qui déculotte les idées reçues

Alors que notre rapport au sexe dicte notre façon de s'aimer et de voir le monde, on pourrait passer des heures à revoir notre copie en matière de sexualité. Surtout, on aurait beaucoup à apprendre en levant les tabous, et en osant parler des sujets qui dérangent. C'est ce que fait Manon Lugas grâce à ce livre dans lequel elle déculotte toutes les idées reçues. La pression autour de l'orgasme, la toxicité des protections menstruelles, le mythe de la virilité ou le désir après la ménopause, elle creuse en profondeur et déconstruit les préjugés avec humour, précision, et de nombreuses anecdotes puisées dans l'histoire ou ancrées dans l'actualité. Bref. Débarrassons la sexualité des tabous qui lui collent aux fesses !