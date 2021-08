Je revenais du colle?ge quand j'ai rencontre? Bella. Une apre?s-midi de novembre, morose. Un garc?on triste, che?tif, une te?te a? claques, la te?te baisse?e, la peur qui habite ses tripes, et parfois, l'envie d'en finir. On n'imagine pas ce que ressent un enfant quand il faut qu'il se fasse encore plus petit qu'il n'est, quand il n'a pas droit a? l'erreur, quand chaque faux pas prend un air de fin du monde. Mais en l'entendant, ce jour-la?, j'ai redresse? le menton.