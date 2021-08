" Leur relation fraternelle était devenue étroite, une sorte de petite folie à deux, assez discrète pour ne pas attirer l'attention d'un parent, pour durer, donc. "

" Le bain avait lieu une fois par semaine au moins, pendant des années, le temps pour Didier d'entrer dans une connivence particulière, en intelligence profonde et durable avec sa soeur de sept ans son aînée à l'influence confirmée, de s'imprégner de l'amour passionnel sous l'emprise duquel il se trouvait. "

Didier est fasciné par sa soeur aînée, Françoise, dont l'extravagance sature le cocon familial. Ses crises de folie, ses jeux malsains et ses accès de démence se multiplient, et Didier devient la victime de ses délires glaçants. Lorsque le comportement de Françoise devient invivable, les parents se résolvent à l'écarter du foyer familial, dans un silence gêné et douloureux. Didier perd sa soeur et peine à se relever de cette disparition soudaine.

L'arrivée d'un petit frère, Pascal, ne fera qu'entretenir la pesanteur de ce qui est tu. Adulte, Didier réussira brillamment sa carrière universitaire. Pourtant, jamais tout à fait présente, jamais tout à fait absente, la figure de cette soeur le hante, et sa vie amoureuse ne semble qu'une scène où se rejouent les schémas invariables d'un désir contraint.

Dans Fatum, roman psychanalytique intense, porté par une plume puissante et sensuelle, Pascal Herlem parvient à mettre des mots sur le poids et la fatalité d'un récit familial, dont l'écriture semble l'unique issue.