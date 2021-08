Une semaine de colonie de vacances, racontée à travers les regards croisés de cinq enfants aux âges et aux tempéraments différents : Louise, Marco, Jeanne, Nina et Ali.

Louise, Marco, Jeanne, Nina et Ali ne se connaissent pas encore... C'est le début de la colonie de vacances, op ce grand voyage qui dure longtemps et passe bien trop vite...

Des préparatifs à l’anxiété du voyage en bus, des premières rencontres aux joies de la vie collective, Fanny Dreyer évoque le cheminement vers l’autonomie et l’épanouissement, ainsi que la capacité enfantine à se recréer un équilibre en dehors des repères familiaux.

En réinscrivant chaque individualité au sein du groupe, l’autrice-illustratrice pose un regard à la fois attentif et enchanté sur ces petites sociétés qui s’inventent le temps des vacances.

C’est également la relation des enfants à la nature, au coeur des événements de la colonie, que Fanny Dreyer célèbre en autant de tableaux qui exhalent une douceur et une grâce magnétiques.