La fille du président

Tous les présidents font des cauchemars. Celui-ci va se réaliser. Matthew Keating, ex-Navy SEAL et ancien président des Etats-Unis, a toujours ardemment défendu sa famille et son pays. Lorsqu'un terroriste kidnappe Melanie, sa fille adolescente, il se lance dans une opération qui sera l'épreuve de sa vie - celle d'un chef politique, d'un soldat et d'un père.

Tout est exact, jusque dans les moindres détails... car l'un des auteurs est le président Bill Clinton. Le suspense ne retombe jamais... car l'autre auteur est le grand James Patterson.

Le Président a disparu, première collaboration du tandem Clinton Patterson et numéro un des ventes aux Etats-Unis en 2018, a été largement salué par la critique.

"Clinton et Patterson forment une équipe de choc". MICHAEL CONNELLY

"Captivant dès la première page. Une lecture incroyable !" MARY HIGGINS CLARK

"On tourne les pages sans même s'en rendre compte et surtout, on se régale des détails fournis par Clinton. Un roman maîtrisé de la première à la dernière ligne". LE PARISIEN Traduit de l'anglais par Dominique Defert