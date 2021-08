Ecrire, mode d’emploi. A l'usage des auteurs en herbe et autres amoureux de la littérature

Ecrire un livre est souvent l'aventure d'une vie. Les candidats sont nombreux, les élus sont rares, et il faut une bonne dose de détermination et de travail pour se faire publier. A l'opposé du manuel d'écriture scolaire et inhibant, Ecrire, mode d'emploi, texte espiègle et généreux, est une promenade au pays de la littérature en même temps qu'une mine de conseils en or. Un petit bijou à mettre entre les mains de tous ceux qui aiment lire et écrire.