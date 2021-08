Pas l'ombre d'un loup

Ils allèrent ainsi jusqu'au printemps. LE PRINTEMPS. Eparpillés dans l'herbe, les pissenlits, les boutons d'or sont comme des bouts de soleil tombés du ciel.

C’est la Saint-Jean, le temps a passé ... Marcel et Giselle (que l’on a pu suivre dans un des précédents albums de Natali Fortier) n’ont plus de nouvelles de leur grand-mère Lisette et s’en inquiètent.

Comme leurs parents n’ont pas le temps de partir à sa recherche, ils décident d’aller la retrouver là ou elle habite désormais : à l’autre bout de l’hiver.

Marcel et Giselle vont ainsi traverser toutes les saisons, guidés par la paruline dorée, accueillis par une baleine pour traverser le Saint-Laurent pour enfin au bout de l’hiver toquer à la porte de leur grand-mère où un loup « modèle » et leur grand-mère les attendent pour de merveilleuses retrouvailles.

Natali Fortier nous invite à suivre cette grande traversée aux accents québécois dans des images magnifiques, vastes et généreuses.