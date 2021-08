Deux jeunes frères fuient clandestinement leur pays, après La disparition de Leurs parents dans un bombardement. Ils arrivent séparément en Europe où ils ont prévu de se retrouver.

Ce sont alors deux périples qu'entreprend le lecteur dans ce récit court, intense et haletant, au gré des épreuves que traversent les deux frères, dans l'espoir de se voir accorder un nouveau droit à L'existence.

Il faut fuir et se cacher, trouver à manger, tenter de se repérer, avancer. Le monde se révèle à travers le prisme de l'angoisse, nous faisant vivre une véritable expérience physique et humaine.

La Fatigue du matériau est le roman de la migration, une géographie de La peur qui nous exhorte à nous mettre dans La peau d'un migrant. Le lecteur s'approprie Le désespoir, le froid et La faim. Mus par La force du lien fraternel et par La volonté de ne jamais se laisser humilier, Amir et son frère doivent tenir malgré la "fatigue du matériau", c'est-à-dire l'usure extrême du corps.

Un puissant remède contre La déshumanisation.