Des bruits insolites, des meubles qui se déplacent dans la nuit et le comportement de plus en plus mystérieux d'une enfant de douze ans, fille d'une célèbre actrice, que nul médecin, nul psychiatre, ni aucune analyse ne parvient à éclaircir... Lorsque la situation s'aggrave, il ne reste qu'à tenter l'exorcisme. C'est en partant d'un fait divers survenu dans le Maryland en 1949 que William Peter Blatty s'est lancé dans l'écriture de ce qui allait être l'un des plus grands succès de librairie de la seconde moitié du XXe siècle : paru en 1971, L'Exorciste s'est vendu à plus de treize millions d'exemplaires pour les seuls Etats-Unis et a été traduit dans le monde entier. Un succès encore amplifié par l'adaptation cinématographique de William Friedkin deux ans plus tard, qui deviendrait l'un des plus célèbres films d'horreur de l'histoire du cinéma.