Une personne sensible

Bienvenue dans le Far East ! Dans ce road trip sans foi ni loi, servi par une prose puissante et imagée, Jáchym Topol invente les péripéties les plus folles pour déconstruire le monde contemporain. Mour est comédien.

Il bourlingue dans les festivals de théâtre de toute l'Europe avec sa femme junkie et leurs enfants. Après un détour par le Donbass en guerre, où ils récupèrent Gérard Depardieu et son stock de beaujolais, ils décident de rentrer en Bohême.

Mais Mour est accusé d'avoir assassiné son beau-père : il s'embarque alors dans une course effrénée à travers la campagne, qui culminera dans un grand finale burlesque. Du populisme à la menace russe, de la peur des migrants à la débrouille quotidienne, ce roman d'aujourd'hui secoue le lecteur, en un carnaval joyeux et déroutant.