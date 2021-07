Laure Moulin. Résistante et soeur de héros

Laure Moulin (1892-1974) est la sœur du héros national Jean Moulin. À la Libération et jusqu’à sa mort, cette gardienne de la mémoire n'a eu de cesse de sillonner la France pour faire connaître l’action de son frère. Pour autant, elle, n’a pas vécu à travers le seul prisme fraternel.

Si elle n’est pas au nombre de ces héroïnes qui maniaient la mitraillette comme Lucie Aubrac, elle s’inscrit cependant bel et bien dans la lignée de ces femmes résistantes, trop humble pour s’en prévaloir. Elle est la secrétaire de Jean, conservant des papiers compromettants et remplissant plusieurs missions pour lui. Tel est le passé magistralement relaté par Thomas Rabino à partir de sources inédites : archives familiales, privées, administratives et résistantes, témoignages de proches amis et connaissances.

Il est aujourd’hui temps de lever le voile sur une femme d’exception, éternelle républicaine, et grande résistante.