Le Mandat du Ciel : Un guide historique des ambitions politiques du monothéisme

Les écritures du judaïsme, du christianisme et de l’islam partagent bien des récits et des personnages. Mais la similitude entre les trois religions est bien plus profonde, nourrie de rivalités intimes, et les conséquences de cette proximité ont été lourdes pour l’humanité.

Car chacune de ces religions suppose que son Dieu omniscient détient le pouvoir ultime, ne se trompe jamais et ne doit répondre de rien à personne. Et chacune a tenté d'établir un contrôle politique, de revendiquer le monopole de la vérité, de supprimer ou d'éliminer les réticents, dénoncés comme hérétiques. Les monothéismes ne peuvent s'empêcher de se livrer à une violence extrême et au terrorisme pour soutenir leurs croyances.

Quand on se penche sur les causes du terrorisme islamiste, les phases violentes similaires dans les histoires communes du judaïsme et du christianisme sont opportunément oubliées. Pourtant, la seule origine de la violence religieuse réside dans la croyance religieuse elle-même. Que peut-on faire face à la menace que représentent les religions monothéistes pour l'humanité ? Ce bilan sans concession des monothéismes nous amène à de nouvelles approches et à un changement de regard.

« Le monothéisme est profondément exclusif parce qu'il cherche à éliminer les autres dieux et croyances ; totalitaire parce qu'il cherche à tout contrôler ; intolérant parce qu'il se considère comme étant seul détenteur de la vérité et de toute la vérité. »

Retrouver ce livre en intégralité sur le site de Vitaly Malkin.