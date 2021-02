Mon amie Adèle

Louise est une mère célibataire coincée dans un quotidien minuté. Un soir pourtant elle embrasse un homme dans un bar... sans savoir qu'il est son nouveau patron.David, psychiatre renommé, est dévoué à sa femme. Il regrette ce baiser mais ne peut s'empêcher de tomber amoureux de son assistante.Adèle, l'épouse de David, semble n'avoir aucun défaut. Si ce n'est de vouloir à tout prix devenir l'amie de Louise...Fascinée par ce couple modèle, Louise se retrouve malgré elle piégée au coeur de leur mariage. Et peu à peu, elle commence à entrevoir des failles. David est-il l'homme qu'il prétend être ? Adèle, aussi vulnérable qu'elle y paraît ? Et par quel secret inavouable sont-ils liés l'un à l'autre ?Précipitez-vous ! Télématin.Un suspense insoutenable. C'est au programme, France 2.L'auteure s'amuse à semer le doute à chaque page. Ce page turner et son dénouement imprévisible vous poursuivront longtemps. Version Femina.Traduit de l'anglais par Paul Benita.