Le garçon sorcière T.1

Dans la famille d'Aster, 13 ans, toutes les filles sont élevées pour devenir des sorcières, tandis que les garçons sont appelés à devenir métamorphes. Toute personne qui ose violer ces règles est bannie. Malheureusement pour Aster, il n'a pas encore trouvé sa forme... et il est toujours fasciné par la sorcellerie. Peu importe si c'est interdit... Lorsqu'un mystérieux danger menace les autres garçons, Aster sait qu'il peut les aider...

Grâce à ses talents de sorcier. Il y sera encouragé par une nouvelle amie, Charlie, dépourvue de magie et anti-conformiste, qui va le convaincre d'utiliser ses talents. Et il va devoir se montrer encore plus courageux pour sauver sa famille... et trouver qui il est réellement.