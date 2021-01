Et je vous offre le néant

Ne se fiant qu'à sa propre expérience de lecteur, commencée tôt quand il découvre le " dialogue entre un prêtre et un moribond ", Gérard Macé approfondit tout au long de sa vie, avec une parfaite liberté intellectuelle, sa vision de l'oeuvre du divin marquis.

Aussi, dans l'immense bibliographie sadienne, cet essai paraît placé sous le signe de la modération, de l'approche calmée, tâchant d'envisager toutes les facettes de la vie et de l'oeuvre. Le Sade que nous propose Gérard Macé est un neveu de Montesquieu et de Voltaire.

Laissant de côté les commentaires de ceux qui se sont penchés sur le " grand seigneur méchant homme " - tout en saluant le travail fondateur de Gilbert Lely, par exemple - il prend soin de nous peindre la face aimable de Sade.