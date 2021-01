Auteur du remarqué La rouille, déjà édité par L’Ogre, Eric Richer propose avec Tiger une noire et intense immersion dans la Chine contemporaine, interrogeant la question du refuge, et par là-même la possibilité de l’amour, dans une langue mêlant tendresse et violence.

Alors qu’Os de Tigre, chamane sans âge assoiffée de vengeance hante de son ombre la nuit de la ville de Xian, Essad et Tiger arrivent, visiblement en fuite, au refuge, flanqués d’un compagnon d’infortune. Xujin ne sait pas encore combien l’arrivée de ce trafiquant russe et de cette jeune prostituée chinoise va venir perturber et menacer ce refuge dont il s’occupe, accueillant enfants de rue et rescapés de la prostitution.