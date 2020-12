Le cycle d'Alamänder T.3 ; la nef céleste

Les nains, les dragons, les elfes, vous croyez que c’est ça, la Fantasy ? Allez donc dire bonjour à Alamänder !

Encore vous ? Ne dites pas que vous ne cherchez pas les ennuis.

Fraîchement arrivé à YArkhan, Jonas doit affronter l’enquête la plus difficile de sa carrière. Surveillé par les sbires de la Ville Sainte, pressé de trouver des réponses à une énigme réputée insoluble, il n’a pas de trop de l’aide de ses compagnons et de la pétulante Lia pour venir à bout des obstacles qu’un voleur de génie dresse sur son chemin.

Hélas, pendant ce temps, les événements se précipitent : le champ carnivore, ivre de ses nouveaux pouvoirs, pousse toujours plus avant ses troupes et devient peu à peu l’une des puissances du continent. Pire, le sinistre Lan Maek se rapproche de la ville, bien décidé à faire entendre raison au détective au sujet de ce qui se trame au plus profond de l’esprit des Dieux.

Déchiré par les entités qui se battent pour la domination du monde, Jonas est catapulté dans des sphères dont il ne soupçonnait pas l’existence et entre dans un jeu de miroirs d’où s’extirpe peu à peu une douloureuse vérité. Lui et ses compagnons devront nouer des alliances contre nature avec des forces qui les dépassent et puiser dans leurs dernières ressources s’ils veulent peser dans la partie qui se joue sur le vaste échiquier divin.

Survivrez-vous à l’épouvantable jungle xéole ? Êtes-vous de taille à affronter les troupes angéliques ? Pourrez-vous contrer les manœuvres d’Akir, entité maligne dont la seule vocation est de régner sur une cour de néant ?

Avec le dernier tome de la saga, Alamänder repousse encore les frontières de la Fantasy grâce à un savant mélange de mondes grandioses et de coups de théâtre au sein d’un univers dont vous garderez longtemps le souvenir.

Partez pour Alamänder. Vous n’en reviendrez pas.

