Le Nouveau Monde, en 1804, sur la Frontière. Diane vit au sein d'une troupe de saltimbanques qui chemine entre les villes des vastes et dangereuses plaines américaines, y croisant habitants méfiants, coureurs des bois, Indiens, et colons en quête d'un foyer.

Sans savoir pourquoi, elle se sent différente de tous ceux qu'elle rencontre. Malaise à l'approche de l'âge adulte ou mal bien plus profond ? Un mystérieux carnet - cadeau de son oncle Kaërnec, resté sur le Vieux Continent - lui dévoile les périples à travers les âges des Loups Sombres, créatures qui accompagnent l'humanité depuis la nuit des temps, et dont elles se repaissent.

Diane finira-t-elle par trouver sa place dans le monde ? Et si la clé résidait entre les lignes de ces récits de prédateurs plus vrais que nature, bien différents et terriblement plus cruels que les ogres des contes ?