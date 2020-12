Le livre des martyrs T.4 ; la maison des chaînes

Au nord de Genabackis, trois guerriers teblors s'apprêtent à mener une incursion sur les fermes du lac d'Argent, avides de sang et de gloire. Pour le dénommé Karsa Orlong, c'est le début d'une extraordinaire destinée. Quelques années plus tard, suite aux événements tragiques de la Chaîne des Chiens, Tavore Paran, la nouvelle Adjointe de l'Impératrice, débarque en Sept-Cités à la tête de douze mille recrues qu'elle devra aguerrir si elle veut renverser les hordes de l'Apocalypse.

Mais tandis que les conflits entre Grands Prêtres et généraux menacent l'âme de la Rébellion, d'obscures forces se rassemblent autour de Raraku. Dans le Naissant, Onrack, un T'lan Imass errant, libère de ses fers le Tiste Edur paria Trull Sengar et se lance avec lui dans une odyssée pour fuir ce lieu de dévastation. Sur Avalii la Dérivante, une sanglante confrontation force Ammanas et Cotillon à sortir de leur réserve.

Et au coeur de Kurald Thyrllan, les Tistes Liosan sont aux abois : leur dieu Osric a disparu, et personne ne sait où il est. Un terreau propice pour la Maison des Chaînes du Dieu Estropié qui, en secret, poursuit son inquiétant recrutement... Suite directe des Portes de la Maison des Morts, la Maison des Chaînes pousse le lecteur à explorer encore plus profondément l'univers foisonnant de Steven Erikson en faisant s'entrecroiser des destins légendaires au sein d'un récit haletant d'une richesse vertigineuse.