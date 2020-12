Le livre des martyrs T.2 ; les portes de la maison des morts

Sur le vaste continent de Sept-Cités, au coeur du Saint-Désert de Raraku, l'oracle Sha'ik rassemble son immense armée. Son objectif : déchaîner le Tourbillon, un soulèvement prophétisé depuis des siècles et qui deviendra l'un des conflits les plus sanglants que le monde ait jamais connus. Dans les mines d'Otataral, Félisine rêve de se venger de sa soeur Tavore, nouvelle Adjointe de l'Impératrice Laseen, qui l'a condamnée à l'esclavage.

Pour parvenir à ses fins, la plus jeune fille de la Maison Paran devra s'associer à un ancien prêtre de Fener et à une brute mystérieuse. Pendant ce temps, deux Brûleurs de Ponts désormais hors-la-loi, le sapeur Violain et l'assassin Kalam, se sont promis de ramener la jeune Apsalar chez elle et d'éliminer l'Impératrice. A Hissar, Coltaine, l'énigmatique commandant de la 7e armée de Malaz, s'apprête à tenter l'impossible pour sauver la vie des dizaines de milliers de réfugiés jetés sur les routes par la rébellion.

C'est à ce moment précis que deux vagabonds séculaires choisissent de revenir errer sur ces terres ravagées, Mappo le Trell et son compagnon Icarium de demi-sang Jaghut, porteurs d'un secret dévastateur caché au coeur des ténèbres et qui pourrait bien les engloutir tous.

