Le cycle d'Alamänder T.2 ; la citadelle de nacre

Partez pour Alamänder. Vous n'en reviendrez pas. Toujours vivant ? Vous n'êtes pourtant pas au bout de vos peines. A Kung-Bohr, les Xéols investissent la capitale et donnent vie à leurs effroyables projets. Quant aux Mehnzotains, ils profitent de la faiblesse de la capitale pour lancer leur redoutable puissance thaumaturgique à l'assaut du pouvoir. Pendant ce temps, à bord d'un énorme vaisseau filant à travers le champ carnivore, Jon et ses compagnons sont engagés dans une course poursuite contre un implacable adversaire en pièces détachées.

Sur leur route, obstacles et révélations s'accumulent, qui risquent de changer à jamais la face d'Alamänder. Comme l'ouvrage précédent, celui-ci peut être à l'origine de désordres neurologiques irréversibles. Il est encore temps de reculer.

Sélection de Noël, spécial imaginaire de Leha Editions