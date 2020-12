Les enfants terribles de Bonaventure

Sur la minuscule île de Bonaventure, perdue au milieu de l'océan, le jeune " Croque-poux " vit avec ses copains une enfance hors du commun, faite de cabanes, de glissades dans la boue, de criques secrètes et de courses folles.

Jusqu'au jour où l'annonce de la construction d'un pont, décidée par les hauts fonctionnaires du continent, vient menacer ce paradis perdus. Bientôt, un projet de station balnéaire se profile, et les enfants sont même menacés d'être envoyés dans un pensionnat pour refaire leur éducation, jugée trop fantaisiste. Pas question pour les petits Bonaventuriens de laisser faire sans réagir. Ils organisent la résistance à la façon de Bonaventure : foldingue et solidaire, désobéissante et incroyablement énergique.