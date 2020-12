Entre chiens et loups Livres 1 à 4

Imaginez un monde. Un monde où tout est noir ou blanc. Où ce qui est noir est riche, puissant et dominant. Où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé.

Un monde où les communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes. C'est un monde où Callum et Sephy n'ont pas le droit de s'aimer. Car elle est noire et fille de ministre. Et lui blanc et fils d'un rebelle clandestin. Malgré tout, de leur amour naît une enfant, Callie Rose, orpheline de père. Métisse. Aimée par sa famille, mais enfant de la honte pour le monde entier. Chacun doit alors choisir sa couleur. Pour certains, comme Jude, le frère de Callum, cette couleur prend une teinte dangereuse... celle de la haine. Callie Rose le suit dans le chemin de la colère, nourrie par les mensonges de Sephy. Ultime protection d'une mère pour sa fille. Jusqu'à ce que la vérité éclate et que Callie Rose fasse enfin un choix, le choix d'aimer. D'aimer sa mère, d'aimer son père. D'aimer Tobey.

