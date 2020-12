Les Quinzebille T.4 - Joyeux noëëël !

Chez les Quinzebille, il y a deux parents, quatre enfants, deux chats et un chien. Une famille comme les autres, quoi ! A un petit détail près: les Quinzebille sont tous... complètement déjantés ! La préparation du moindre repas retourne la maison, un départ en week-end ressemble à un marathon, et l'accueil chaleureux d'une correspondante aurait de quoi lui faire illico reprendre l'avion ! Alors, quand ils se retrouvent coincés par une tempête de neige dans le manoir de grands-parents super-coincés, sans eau chaude ni électricité, on peut s'attendre à tout...

Une compilation de trois histoires des Quinzebille: de quoi rigoler pour Noël... et jusqu'à l'été !



