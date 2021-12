Le comte de Monte-Christo. Texte abrégé

Edmond Dantès, jeune marin, âme candide et fils modèle, semble promis au bonheur et à une brillante carrière, quand soudain tout s'écroule. Du jour au lendemain, il est précipité dans un abîme de détresse et de ténèbres. Arrêté comme comploteur, il est enfermé au château d'If, la prison de Marseille, pour y croupir jusqu'à la fin de ses jours. Sa faute ? S'être attiré la jalousie de deux rivaux. Sa malchance ? Avoir affaire à un magistrat arriviste et malhonnête. Mais au bout de quatorze ans, Dantès s'évade et reparaît, après complète métamorphose en richissime aristrocrate, pour châtier les trois misérables responsables de ses malheurs ...