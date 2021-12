Formation d'élite

1996. Jack Reacher fait encore partie de l'armée. Revenu d'une mission très spéciale en Bosnie, il est décoré. Mais, si étonnant que cela paraisse, il est immédiatement envoyé en formation avec deux autres agents également brillants et décorés. Pourquoi ? Une cellule djihadiste dormante basée à Hambourg et infiltrée par la CIA vient d'entendre parler d'un traître américain. Cet homme aurait quelque chose à vendre à des terroristes islamistes... et, potentiellement, à d'autres individus tout aussi dangereux. Le tout pour la coquette somme de cent millions de dollars. Reacher se voit ainsi confier la tâche de retrouver cet homme, de chercher à savoir ce qu'il vend et, naturellement, de faire son possible pour l'arrêter et éviter le pire.