Minuit, dernière limite

Rien ne peut arrêter Reacher, fidèle à sa réputation. De passage dans une petite ville du Wisconsin, Jack Reacher découvre une bague de West Point dans la vitrine d'un prêteur sur gage. Plus intrigant encore, cette bague a appartenu à une femme. Pourquoi cette ancienne de West Point s'est-elle séparée d'un bijou si précieux, preuve de quatre années de durs combats en Irak et en Afghanistan ? Ancien de West Point lui-même, Reacher soupçonne un vol, voire pire, et décide de retrouver cette femme et de lui rendre sa bague. Ainsi commence un périple de plus en plus violent et crépusculaire qui le verra errer jusque dans les déserts du Wyoming et régler leur compte à tous ceux qui, bikers, dealers et corrompus divers, n'ont aucune envie de le voir fouiner dans leurs trafics. Au fil de son voyage, Reacher comprend que cette bague raconte surtout l'honneur, mais aussi l'horreur de ce qu'a vécu et vit encore cette femme, qu'il lui faut sauver coûte que coûte. "Le roman le plus touchant que Lee Child ait jamais écrit". The New York Times