21 jours avant la fin du monde

C'est l'été, Lisa reçoit une visite inattendue. C'est Alex, son ami d'enfance, tous les deux étaient inséparables il y a encore quelques temps. Quatre années ont passé depuis qu'il est parti et pourtant la complicité revient très vite entre eux. Ils reprennent leurs jeux et leur projet de construire un radeau dont les premières pièces sont encore là, abandonnées. Peu à peu, Lisa réalise que pour Alex ce n'est plus un jeu. Quelque chose a changé, des non-dits semblent préoccuper son ami. Cela aurait-il à voir avec le décès de sa mère et le départ précipité d'Alex et son père des années plus tôt ? Que s'est-il vraiment passé le 15 août de cet été-là sur le lac ? Lisa a 21 jours pour le découvrir, 21 jours avant qu'Alex ne reparte pour de bon. Entre cours de karaté, questionnement, événements inattendus et souvenirs enfouis, Lisa et Alex devront affronter leurs plus grandes peurs pour découvrir la vérité, en sortir grandis, et devenir encore plus amis.