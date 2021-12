Une saison dans la vie d'Emmanuel

Dans un monde hostile et froid, des enfants cherchent, à l'ombre de leur grand-mère toute-puissante, à préserver coûte que coûte le feu de leur rébellion et de leur désir d'innocence. Dans un monde hostile et froid, des enfants cherchent, à l'ombre de leur grand-mère toute-puissante, à préserver coûte que coûte le feu de leur rébellion et de leur désir d'innocence. " L'auteur ne pratique ni la grosse caisse, ni le trombone, ni la trompette. Son instrument littéraire, c'est la flûte, dont elle joue à ravir d'horreur. " Yves Berger, Le Nouvel Observateur " Cette réalité, elle la prend dans ses mains de jeune femme de génie... et la poétise ; le monde canadien-français, grâce à elle, dépasse nos frontières et s'engage dans celles, universelles, de la poésie divine. " Jean Ethier-Blais, Le Devoir