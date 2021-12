Le Père Noël n'embrasse plus

Commande d’écriture pour une classe d'art dramatique du conservatoire de Mérignac (33), cette tragi-comédie est iconoclaste et cruellement joyeuse ; elle célèbre l'art dramatique et invite les jeunes gens d'aujourd'hui à s'y risquer encore et toujours. Cette pièce met en scène des personnages impatients de savoir ce qui les attend derrière une porte entr’ouverte d’où filtre un peu de lumière. Franchiront-ils le seuil pour trouver la gloire sur les planches ou le bonheur dans la vie ? « T’as qu’à croire ! » répond l’auteur.