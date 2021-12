Chronique de la chambre 3

" L'Hôtel des Voyageurs est un établissement modeste situé à deux pas de la gare. Une étoile sauve la façade sans charme. Une étoile, c'est la garantie d'éviter le pire. " De l'extérieur, tout semble on ne peut plus banal. Mais il suffira d'en franchir le seuil pour découvrir, derrière la fadeur apparente et sa promesse de monotonie, un univers loufoque et foisonnant. Ici, tous les laissés-pour-compte semblent échouer l'un après l'autre, qu'ils soient simplement malchanceux, un peu originaux ou parfaitement détraqués...