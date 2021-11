Robin des bois. Le Prince des voleurs

Dans la forêt de Sherwood, un modeste forestier et sa femme se voient confier l'éducation d'un orphelin. Seize ans plus tard, celui que l'on nomme Robin Hood est un vaillant jeune homme, habile archer. Amoureux de la belle Marianne et de l'aventure, il devient l'ennemi juré de l'ordre féodal: détroussant les riches et combattant les lois iniques d'Henri II, il gagne son surnom de "Prince des voleurs".