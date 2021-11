Rouge Bordeaux

Bordeaux, début des années 90. Fils d'ouvriers ou de familles bourgeoises, quatre copains de promo à la prestigieuse Sciences-Po dévorent la vie étudiante avec insouciance, entre fêtes alcoolisées, drogues et excès en tous genres. Pourtant, cette préface de leur existence ne va pas rester sans conséquences... Bordeaux, vingt ans plus tard. Le commandant Walczak est appelé sur une étrange scène de crime. Un homme vient d'être retrouvé dans une chambre d'hôtel, nu, pieds et poings liés, une boule de cuir enfoncée dans la bouche, étranglé. Sur la trace d'un assassin retors, l'enquête s'annonce difficile pour le policier, d'autant que des morts suspectes s'accumulent en région bordelaise et font resurgir les démons du passé... Une intrigue finement ciselée et menée tambour battant, un policier séduisant et écorché, un roman électrisant qui accroche jusqu'au dernier mot !