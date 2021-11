Pola, un polar sans en avoir l'r mais avec de la musique... Avec deux protagonistes tantôt musicien et conteur, tantôt enquêteurs enquêtés, pour un collage surréaliste, "oulipien" et déjanté, où les personnages ne sont pas à la noce et au cours duquel le public complice doit prendre le mors aux dents en avalant son croque-madame sur les chapeaux de roue, en attendant de passer à table. J'ai écrit ce spectacle sous la menace d'un crayon sur la tempe. On m'a sommé de trouver des mots assassins, sans faire d'histoires, pour un polar au bar. Je n'avais pas d'alibi pour me défendre...