La mort du scorpion

Fidèle à lui-même, amoureux transi ou macho incurable, c'est d'abord pour les beaux yeux d'Emma ? flic de son état ? que Clovis, après la découverte dans une calanque d'un corps calciné et affreusement torturé, va se mettre à fureter un peu partout... Et grâce à son ami JAD, un artiste peintre à la mode, il va découvrir d'étranges personnages rôdant autour de la propriété d'un ancien de la French connection... Comme cette comtesse hongroise davantage habituée aux enchères chez Christie's qu'aux collines calcinées, ce banquier russe, Monsieur Sacha, ex-trafiquant d'armes vraisemblablement lié à la mafia, ou encore Micha, faussaire de génie ayant largement œuvré dans les faux billets avant de se mettre à la peinture... Navigant dangereusement de l'un à l'autre, Clovis va au péril de sa vie, révéler un des plus juteux trafics de l'Histoire, mais surtout ? en suivant la trace du scorpion ? faire ressurgir de l'oubli, le spectre du dernier génocide du XXe siècle perpétré dans les Balkans plus de quinze ans auparavant.