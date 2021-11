Et l'été finira

Nous sommes à la fin de l'été 1973. Clovis, qui vient de terminer ses études et de décrocher un premier job à Paris, s'accorde un mois de vacances du côté de Marseille. Au programme : le soleil, la mer, les filles et les copains... Mais en août, le climat de la ville se détériore brutalement suite à l'assassinat d'un chauffeur de bus par un déséquilibré nord-africain. Meurtres et ratonnades vont dans les semaines suivantes pourrir l'atmosphère de la cité phocéenne. Règlements de comptes entre bandes ou résurgence de la xénophobie... ? La police enquête mollement, la presse souffle sur les braises et la rue réagit violemment. C'est en cherchant à élucider le meurtre de son ami Ali que Clovis va se retrouver très vite au centre de la cible...