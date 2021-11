Lily en eaux troubles

L'étrange suicide d'un chimiste. L'inquiétante disparition de prostituées biélorusses. Des photos compromettantes. Une enquête qui piétine. Une veuve qui n'y croit pas. Un SDF en danger qui survit sous sa hutte. Une noria de camions fantômes près du fleuve. Un laboratoire de recherche et d'effarantes analyses qui révèlent une terrible contamination. La planète vacille, les poissons crèvent, la pollution s'aggrave, mais les affaires continuent ! Il faudra toute la hargne et la pugnacité de Lily Verdine, détective privée iconoclaste, secondée par Phil, l'ami anar, et Victor, le médecin en rupture de ban, pour mettre à jour un scandale dont les conséquences pour la population pourraient être funestes et irréversibles.