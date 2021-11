Sur nos cadavres, ils dansent le tango

Vincent de Moulerin, notable marseillais et conseiller municipal, vient d'être abattu de quatre balles de 11.43 dans un parking souterrain du centre-ville. Emma, jeune lieutenant de police au look étrange se retrouve en charge de l'enquête sur ce meurtre apparemment crapuleux. Mais, suivant son instinct et les conseils de Clovis, elle décide de fouiner dans le passé de la victime... De Moulerin est en effet un ancien colonel des paras qui a fait le coup de feu en Indochine... Il y est devenu un expert reconnu de la guerre antisubversive, appliquée en Algérie et bientôt exportée et enseignée avec succès en Argentine. L'Argentine, où en 76 une clique de généraux prend le pouvoir, instaure la dictature et terrorise le peuple : enlèvements, disparitions et tortures sont alors le lot de tous les opposants réels ou supposés. Et puis il y a Kevin, le petit-fils de Vincent, un ado apparemment disjoncté, qui bien que vivant reclus dans sa chambre et passant sa vie dans Second Life est en train de comprendre beaucoup trop de choses... Mais quel rapport existe-t-il donc entre le Mondial argentin de 78, l'École de Mécanique de Buenos Aires, Videla et sa junte, les bruits de bottes dans la Médina d'Alger, la Patagonie, les " desaparecidos ", Kevin et Vincent de Moulerin...?