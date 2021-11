La bouche qui mange ne parle pas

Solo vient de purger trois ans de taule pour une bagarre qui a mal tourné. A sa sortie, son cousin Tito, un vrai dur, lui propose une affaire... Il lui suffit de voler une voiture, de l'accompagner sur un coup et de manger sa langue. Une sacrée bonne aubaine pour ambiancer toute la nuit et régler ses dettes. Mais Solo se retrouve au coeur d'une embrouille qui pue salement la mort. Au Gabon, on murmure que certains politiciens n'hésitent pas à recourir aux meurtres rituels pour se maintenir au pouvoir. Ecoeuré, effrayé, traqué, Solo prend ses distances et se planque, mais à Libreville les flics ont mangé des guêpes et ont fermement l'intention de lui faire passer le goût du manioc...