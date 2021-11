Oliveri, un drôle de flic, barbouze solitaire et mal embouché, passe quelques jours à Marseille, loin des emmerdements, des amours tumultueuses, du service commandé, loin de Paris, loin de tout... quand le passé, telle une grenade quadrillée, lui pète à la gueule sans préavis... Surgissent alors les fantômes d'antan mis à mal par un odieux chantage. Mais Dieu qu'ils ont tous bien changé, les copains du lycée... Notaire avide, garagiste bedonnant, bourgeoises emperlousées, notable de province ou star de la télé, pas facile de retrouver là ses émois d'adolescent. Et quand s'accumulent mystérieusement les macchabées, " on " décide au plus haut niveau de l'Etat, qu'il est de son devoir de tirer les choses au clair afin de préserver les réputations, celle de la star bien sûr, et celle de la télé surtout ! Alors en professionnel averti, ennemi des vagues et adepte de la posture de la méduse, Oliveri bouscule les convenances, débusque les mensonges, perce les motivations, abuse des souvenirs, déflore les rancunes et à sa manière totalement déjantée traque impitoyablement l'assassin... L'honneur sera sauf, le scandale évanoui, la nostalgie en lambeaux, mais l'efficacité garantie, bleus à l'âme compris ! " Irrévérencieux, impertinent, politiquement incorrect... Alain Pucciarelli nous balade dans une aventure dense qui n'a rien à envier aux maîtres du genre ", Patrick Galmel.