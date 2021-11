Adios Viracocha

Au départ c'est simple, il y a Run, le célèbre dessinateur de BD, vivant comme un ermite dans sa bastide des Corbières. L'assassiné c'est donc lui ! Puis entre en scène Thomas, une sorte de " racaille des champs " à la mauvaise réputation, l'assassin peut-être... Arrive ensuite Shéhérazade que toute cette histoire plonge dans la détresse et laisse sur la paille... Quant à Hubert, l'avide frérot, il a bien l'intention de récupérer l'héritage... C'est là qu'intervient Lily Verdine, la frangine cachée de Nestor Burma, plus rebelle que jamais, fermement décidée à boucler cette enquête au nez des flics, histoire de remettre les compteurs à zéro et ses finances à flots... D'autant que secondée par un ex-guerillero dégoté au coeur de la cordillère des Andes et par Phil, le trosko-anar toujours décidé à stopper le libéralisme sauvage à coup de Kalachnikov, les choses devraient bien se passer... non ?