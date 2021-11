Requiem pour le juge

En atterrissant par mégarde sur le balcon du juge Galtier, Ange va ce soir-là, tel l'effet papillon, déclencher un beau pataquès... Quand l'argent circule à flot, des Emirats aux faubourgs de Marseille, Naples ou Barcelone, le chemin le plus court de la fraude et de l'immobilier réunis passe souvent par quelques paradis bancaires aux accents tropicaux... Alors quand le juge, un magistrat " à l'ancienne " - comme on dit un voyou " à l'ancienne " avec respect et code d'honneur intégré -, loyal, fouineur et opiniâtre, mais un tantinet frondeur, soulève un peu trop la poussière qui recouvre " certains " dossiers, le Très Haut multiplie les mises en garde, tant la politique a parfois des raisons que la raison ignore ! Mais de temps à autre il suffit d'un juge éclairé pour jouer le rôle de l'empêcheur de tourner en rond... Et il n'en faut parfois pas davantage pour gripper la machine et ébranler l'édifice ! Mais jusqu'à quand ?