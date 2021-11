Appelez-moi Dillinger

" C'est uniquement lorsque j'ai pressé la détente, quand la double détonation a claqué et a déchiré la sérénité de la nuit, que je me suis senti devenir un homme, un vrai. J'attendais ce moment depuis des années, depuis une éternité, et cette déflagration assourdissante dans le silence poisseux a été, pour moi, comme une nouvelle naissance ! " Un road movie sanglant et déjanté, un marathon à New York qui dégénère, une course au trésor qui mène droit en enfer et un conte fantastique et hallucinogène... Attention, dans ces quatre histoires, sur la route de Maurice Gouiran, vous risquez de croiser un tas de gens peu recommandables, qui nous ressemblent et qu'il revisite, un tantinet pervers, entre peur, suspense et nostalgie.