La prière du Maure

" Le cortège des berlines blindées serpentait dans la nuit et le brouillard. A travers les roseaux muets, suintaient les lumières des phares. Faisceaux jaunes mordant l'obscure vapeur des enfers... Et Dieu lui-même semblait avoir déserté... " Alger, les années 2000. Un jeune homme disparaît. Pour régler une dette, Djo, commissaire à la retraite - entêté, solitaire et amoureux - reprend du service et réactive ses réseaux. L'enquête devient une inquiétante course contre la mort, les fantômes d'une époque que tous croyaient révolue ressurgissent. Les capitales étrangères paniquent, les systèmes de sécurité s'effondrent. Dans une Algérie où la frontière entre la raison et la folie s'estompe jusqu'au vertige, Alger sombre dans le chaos.