Qui a peur de Baby Love ?

Des notables au passé trouble que l'on retrouve étrangement suicidés aux quatre coins de la ville... Des curés, tendance réac, qui, dans leur Institut, convertissent leurs ouailles à la dure... Des avis de décès pour le moins étonnants... Des ados pour qui la discipline est souveraine... Un homo exilé à Haight-Ashbury qui découvre la vraie vie à San Francisco... Une justice parfois servile, si prompte à classer les affaires... Et ces bandeaux de kamikaze retrouvés sur les victimes, ces photos de classe jaunies et la rumeur qui se propage sur Facebook... ... Et ce mystérieux Baby Love... un fou, un sérial killer... ? Personne ne sait vraiment... jusqu'à ce qu'un tandem de choc, Emma Govgaline, jeune flic androgyne à la punk attitude, et Clovis que l'on ne présente plus, se jettent corps et âme sur cette bien curieuse affaire !