La vie est un sale boulot

A Libreville, Chicano sort de prison, après avoir purgé quatre ans pour un braquage qui a mal tourné ! Adieu la bande de paumés, finies les embrouilles, il veut devenir quelqu'un, un honnête homme si possible... Reconquérir Mira, trouver un boulot, monter un petit commerce et gagner sa galette à la sueur de son front, voilà son rêve ! Mais comment faire quand on a ni sou, ni métier, ni diplôme dans un pays où la corruption est la règle d'or à tous les carrefours ? Car ici plus qu'ailleurs, si la barbe et le grelot ne font pas une chèvre... la vie est souvent un sale boulot !