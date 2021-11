Le Royaume des Sables

Quand Jeanne, jeune fashion victim de banlieue, décroche un job d'assistante sur un tournage publicitaire et s'envole vers le désert du Thalifet, elle n'imagine pas une seconde que ce voyage va bouleverser sa vie ! Plus habituée aux cosmétiques qu'au dressage des chameaux, Jeanne se retrouve vite prise en otage entre une bande de rebelles qui veulent ébranler l'équilibre du monde, les Services, qui eux préfèrent ne pas faire de vagues et l'énigmatique Prince du Désert, qui pour défendre son royaume pactise avec le diable... Alors, les fuites éperdues dans cet océan de dunes, les terroristes, les enjeux politiques et la Une de tous les magazines People, même en rêve, la Rose des Sables n'aurait pu l'inventer ! Et pourtant...