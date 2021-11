Le sang des Siciliens

" Je ne sais rien, je n'ai rien vu, je n'étais pas là et si j'y étais, je dormais. " Ce jour-là, Clovis aurait dû méditer ce proverbe sicilien avant de s'envoler pour Palerme, enquêter à la demande de Marco sur la mort mystérieuse de son neveu. Dans ce pays où les juges sautent sur les bombes, où les hommes d'honneur l'ont perdu, où le pot de terre lutte contre le pot de fric et où l'amour a des yeux de braise, ne resterait-il qu'une seule issue ? Un miracle, un beau miracle, un vrai miracle, et pourquoi pas une Madone aux larmes de sang ! Alors même si la Mafia n'existe pas, et ici tout le monde vous le dira, Clovis, fidèle à lui-même, va chercher à savoir avant de trop bien comprendre. Car comme le veut la légende, là-bas la vie est un enfer et le paradis toujours une utopie. Où qu'il soit, où qu'il aille, Maurice GOUIRAN décortique les us populaires, démonte les faux-semblants, retourne les certitudes et nous assène la lugubre vision d'une société en danger qui ne doit souvent son salut qu'aux valeureux inconscients toujours prêts à dire et à s'interposer